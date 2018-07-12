Dikkat! Sıcağa çarpılmayın...









İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, sıcak çarpmasının en önemli sebebinin, nemli havalarda yüksek sıcaklık altında uzun süre durmak olduğunu hatırlatıyor. Sıcak çarpmasında risk altındakileri ise şöyle sıralıyor: ‘Yaşlılar ve 5 yaş altı çocuklar, kalp ve böbrek yetmezliği çekenler, şeker hastalığı, yüksek tansiyonu olanlar, gebeler, alerji, kalp, psikiyatrik ilaç kullananlar, Alkol bağımlıları, obezite ve aşırı zayıflık ve cilt hastalığı olanlar…’ Dr. Karadağ, sıcağa maruz kalmış bireyde ortaya çıkan ve güneş çarpmasının belirtisi olarak şu durumları sıralıyor:









Sıcak, kuru ve soluk-morumsu cilt

Halsizlik, bitkinlik

Terlemede azalma

Çarpıntı ve hızlı nefes alma

Bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi yakınmaları

Yüksek vücut sıcaklığı

Baş ağrısı

Kas krampları

Uyuklama, anlamsız konuşma, çevreyi tanıyamama, sersemlik hali

Kasılma

Bayılma ve baygınlık

Bilinç kaybı, koma

Karadağ, üstte sayılan durumlara maruz kalanlara da şu tavsiyede bulunuyor: ‘’Sıcak çarpması durumunda erken müdahale, geri dönüşü olmayan böbrek ve kalp yetmezliğine ilerleyişi engeller. Bunun için sıcak çarpmasında hasta serin bir ortama alınmalı ve soyularak soğuk duş yaptırılmalıdır. Ayrıca ıslak havlu ile soğuk kompres uygulanmalıdır. Hastanın bilinci açıksa şekerli ve tuzlu su içirilmeli; bilinci kapalıysa ağızdan sıvı ya da katı gıda verilmemelidir. Hastanın solunum yolu her zaman açık tutulmalı ve ayakları yukarı kaldırılmalıdır. Krampları engellemek ve hayati organların etkilenmemesi için hastaya masaj yapılmalıdır. Hastanın şikayetler devam ediyorsa ve ateş yüksekliği 40 dereceyi aşmışsa acilen hastaneye başvurulmalıdır.’’





Peki sıcak çarpmasından korunmak için neler yapmalı?





Risk grubundakiler 10.00-16.00 arası güneş altında yüksek sıcağa maruz kalmamalıdır.

Sıcak havalarda açık renkli, sentetik olmayan, ince yazlık kıyafetler tercih edilmelidir.

Güneş altında şapka, şemşiye ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

Sıcak havalarda su tüketimi artırılmalıdır.

Daha sık ılık duş alınmalıdır.

Yorucu fiziksel aktivitelerden uzak durulmalıdır.

Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde özellikle alkollü içecekler ve ağır yemeklerden uzak durulmalı.