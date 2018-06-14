Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat: 'Krizi vatandaş sonbaharda hissedecek' /14 Haziran 2018 23:26

Dikkat: 'Krizi vatandaş sonbaharda hissedecek'

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim sonrasında kurulacak hükümetin en büyük sorunu ekonomi olacak.

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Karar yazarı İbrahim Kahveci de yazısında bu duruma dikkat çekiyor. Kahveci, Aralık 2017 itibariyle dış borcun 453 milyar dolar olduğunu ve bu borcun 316 milyar dolarının özel sektöre ait olduğunu hatırlatıyor. 2022 yılına kadar ödenmesi gereken dış borç tutarının ise 252 milyar 349 milyon dolar olduğunu belirten Kahveci, bu tutarın 45 milyar 314 milyon dolarının faiz ödemesinden oluştuğuna yer veriyor. Kahveci, esas krizin ise gelecek yıl yaşanacağını savunuyor: “İşte girişimcinin şu an yaşadığı krizi, sokaktaki vatandaş sonbaharda hissetmeye başlayacak. Onun için asıl kriz 2019’da. İşini kurtarmaya çalışacak olan girişimci henüz kimseyi işten atmadı. Henüz ödenmeyen maaşlar kamuoyuna yansımadı. Hatta borçlar bile geçmiş birikimler nedeniyle şu anda ödeniyor. Ama yarın ne olacak? İşte onu bilen yok...”
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