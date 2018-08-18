Dikkat! İstanbul piyasasından binlerce sahte İran Riyali var





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih’te terör örgütü üyeleri ve aranan şahıslara sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan kalpazanları takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, kalpazanların Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları belirlendi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, Fatih’te bulunan bir binayı matbaa olarak kullandığı tespit edildi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli T.G’yi sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı.





İRAN RİYALİ





Bina içerisinde yapılan aramalarda 13 bin adet 500.000’lik sahte İran Riyali, yaklaşık 1 milyon lira değerinde sahte para, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda yüksek miktarda sahte İran parasının bulunması Jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler, sahte Riyal ile son dönemde İran’dan İstanbul’a gelen turistlerin hedef alındığı belirlendi. Yakalanan T.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.







