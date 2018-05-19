Samanyolu Haber /Gündem / 'Diğer adaylar meydan meydan koştururken ben burda çayımı içiyorum' /19 Mayıs 2018 10:21

'Diğer adaylar meydan meydan koştururken ben burda çayımı içiyorum'

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, hapisten esprili bir mesaj yolladı.

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24 Haziran erken seçimlerinde yarışacak cumhurbaşkanı adayları içinden Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun da serbest bırakılmasını talep ettiği Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından bir mesaj daha paylaşıldı:

'CEFAYI ONLAR ÇEKİYOR'

''Diğer Cumhurbaşkanı adayları meydan meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik. Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor.''

'KUSURUMA BAKMASINLAR'

''Öyle de üzülüyorum hepsine! Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler.''


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