Dieselgate skandalında Porsche de 535 milyon Euro ceza ödeyecek

Stuttgart mahkemesince Salı günü verilen karara Porsche avukatları itiraz edilmeyeceğini açıkladı. Bu ceza 2018 boyunca VW'ın yakasını bırakmayan dizelgate skandalının son ayağı oldu. Porsche ile birlikte firmanın ödeyeceği başka bir ceza kalmadı ancak bireysel tazminat davaları hala açılabilir. Binlerce VW müşterisi kandırıldıklarını belirterek tazminat isteyeceklerini açıklamıştı.







VW 2015 yılında 11 milyon araç üzerinde yapılan emisyon testlerinde hile yapıldığını kabul etmişti. Şimdiye kadar dizelgate skandalının şirkete maliyeti toplamda 30 milyar Euro'yu buldu.