Samanyolu Haber /Dünya / Dieselgate skandalında Porsche de 535 milyon Euro ceza ödeyecek /08 Mayıs 2019 12:23

Dieselgate skandalında Porsche de 535 milyon Euro ceza ödeyecek

Alman otomotiv devi Volkswagen'a ait spor araba üreticisi Porsche dizel skandalı çerçevesinde 535 milyon Euro ceza ödeyecek.

SHABER3.COM

Stuttgart mahkemesince Salı günü verilen karara Porsche avukatları itiraz edilmeyeceğini açıkladı. Bu ceza 2018 boyunca VW'ın yakasını bırakmayan dizelgate skandalının son ayağı oldu. Porsche ile birlikte firmanın ödeyeceği başka bir ceza kalmadı ancak bireysel tazminat davaları hala açılabilir. Binlerce VW müşterisi kandırıldıklarını belirterek tazminat isteyeceklerini açıklamıştı.

VW 2015 yılında 11 milyon araç üzerinde yapılan emisyon testlerinde hile yapıldığını kabul etmişti. Şimdiye kadar dizelgate skandalının şirkete maliyeti toplamda 30 milyar Euro'yu buldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dieselgate skandalında Porsche de 535 milyon Euro ceza ödeyecek Sonraki Haber >>

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

İstanbul'da tencere tava protestosu

İstanbul'da tencere tava protestosu

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:08