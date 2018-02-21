Die Welt'ten Deniz Yücel sonrası yeni kampanya: Hepsini bırakın

Tahliyesi de tutukluluğu kadar tartışıldı. Alman medyası, tahliyesi için Almanya ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler için "Kirli bir pazarlık" ifadesini kullanmıştı.







Yücel'in tahliyesinin ardından gazetesi Die Welt, yeni bir kampanya başlattı.





Gazete, Türkiye'de tutuklu bulunan tüm gazeteciler için özgürlük istiyor.





Gazetede her gün bir tutuklu gazetecinin adı, fotoğrafı ve özgeçmişi paylaşılacak.





#FreeThemAll etiketiyle başlatılan kampanya için şu açıklama yapılıyor:





“Deniz geçen Cuma’dan bu yana özgür. Ancak dünya çapında yüzlerce gazeteci cezaevinde. Tek suçları Deniz gibi mesleklerini tutku ile yapmak. Demokrasinin olduğu bir ülkede bu çok normal. Ancak Türkiye gibi bir ülkede rizikolu. Meslektaşlarımız bu rizikoyu görmelerine rağmen, korkmadan mesleklerinin gereğini yerine getirdiler. Basın özgürlüğü için kendi özgürlüklerini feda ettiler.





Deniz’in tekrar aramızda olmasını siyasetçilere, medya yöneticilerine ve geniş bir şekilde destekleyen önemli bir kitleye borçluyuz. Gün be gün Deniz’i hatırlattılar. Şimdi biz, portrelerini yayınlayarak, hala tutuklu olanları sürekli hatırlatacağız."