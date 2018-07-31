Die Welt: Gazeteci Aytekin Gezici’ye 9 yıl ceza için ‘tanık’ yetti

Her gün hapisteki bir gazetecinin portresini yayımlayan Alman Die Welt gazetesi, sayfalarını gazeteci Aytekin Gezici’ye ayırdı.













Gezici, Adana’da 15 Temmuz darbe girişimine yönelik bir soruşturma kapsamında diğer altı gazeteciyle birlikte 23 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alındı, 25 Temmuz’da ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.





Aylardır hücrede tek başına tutulan tansiyon hastası Aytekin Gezici’nin kalp hastası eşine ve ağır skolyoz hastası oğluna da cezaevi yetkilileri tarafından psikolojik işkence uygulanıyor. Sırtında 27 platin bulunan ve babasını ziyaret için cezaevine doktor raporuyla giren oğlunun zorla çıplak aramaya maruz bırakılmasından sonra anne Gezici, “Birçok kez intiharı düşündüm ama çocuklarım boynumu büktü” diyor.













1993 yılından itibaren çeşitli ulusal ve yerel gazeteler ile bazı televizyon programları için muhabirlik yapmış olan gazeteci, yazar ve basın danışmanı Aytekin Gezici’nin aldığı 9 yıl cezanın arkasında aralarında ‘husumet’ olan Selahattin Senik adlı ‘tanığın’ ifadeleri var.









Gazetede Aytekin Gezici’ye ilişkin çıkan haber şöyle:









“İki buçuk yıldır tutuklu olan Aytekin Gezici tek kişilik hücrede kalıyor.





Welt muhabiri Deniz Yücel türk ceza evinden serbest bırakıldı fakat yüzlercesi hala tutuklu. Biz onları unutmuyoruz ve kaderlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Aytekin Gezici.





Aytekin Gezici de ZAMAN çalışanlarından ve toplu tutuklamalardan nasibini alanlar arasında.





Türkiye genelinde gazetecilik yapan ve Adana’da yaşayan Gezici, darbeden bir hafta sonra ilk tutuklanan 6 kişi arasında yer aldı. Gezici hakkında şu an Amerika’da yaşayan, (hükümet tarafından) Fethullah Gülen’in kurduğu ileri sürülen terör örgütüne üyelikten açılan davada Gezici, bazı tutuksuz yargılanan gazeteciler gibi değil, tek kişilik hücrede tutuklu bırakıldı. Mart 2017 de görülmeye başlayan davada video konferanstan mahkemesi yürütülen Gezici, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek serbest bırakılmasını talep etti. Fakat sadece birilerinin Gezici aleyhinde açıklamasını kanıt kabul eden Adana ceza mahkemesi, Şubat 2018 de dokuz yıl tutuklu kalmasına karar verdi.”











