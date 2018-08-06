Dıe Welt Büşra Erdal'ı yazdı: İlk duruşmada serbest kaldı ama...

Gazeteci-Yazar ve Adliye Muhabiri Büşra Erdal’ı sayfalarına taşıyan gazete, Erdal’ın uğradığı haksızlığı şöyle yazdı: “İlk duruşmada serbest bırakıldı, cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklandı. Zaman’da yazıyordu”





2017’de ilk duruşmada serbest bırakılmasına karar verilen Erdal’ı daha cezaevinden bırakılmadan tekrar tutuklandı ve serbest bırakılmasına karar veren hakimler hemen görevden alındı.





Her gün hapisteki bir gazetecinin portresini yayımlayan Alman Die Welt gazetesi, sayfalarını gazeteci Hanım Büşra Erdal’a ayırdı.





Gazetede KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi muhabiri ve yazarı Erdal’a ilişkin ilişkin çıkan haber şöyle:





Welt muhabiri Deniz Yücel Türkiye cezaevinden serbest bırakıldı, fakat daha yüzlerce gazeteci hala tutuklu. Onları unutmuyoruz aksine hatırlıyoruz. Bugün Hanım Büşra Erdal var sırada.





Kendisi hakkında gözaltı kararını öğrenen Erdal, 25 Haziran 2016 da emniyete giderek teslim oluyor.





Erdal son olarak Amerika’da ikamet eden din adamı ve vaiz Fethullah Gülen’in sözcüsü olduğu ileri sürülen Zaman Gazetesi’nde yazdı.





Daha öncesi Gülen Hareketi mensubu kişileri takip ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası onu da terörist ilan etti.





Köşe Yazarı Büşra Erdal hakkında dava açan savcı 10 yıl ceza talep etti. 2017’de ilk duruşmada serbest bırakılmasına karar verilen Erdal’ı daha cezaevinden bırakılmadan tekrar tutuklandı ve serbest bırakılmasına karar veren hakimler hemen işinden atıldı.





Tekrar hücresine götürülmeden önce Erdal’a yapılan ahlaksızlığı anlatan avukatları, Erdal’ın tamamen soyularak aranarak aşağılandığı ifade edildi. Bu ahlaksızlığın tamamen yersiz olduğunu dile getiren avukatlar, Erdal’ın zaten tutuklu olduğu ve kendisinin hiçbir şekilde yasak olan yabancı bir madde alma ihtimalinin olmadığına dikkat çekti.





8 Mart 2018 de 6 yıl üç ay ceza alan Erdal yazmış olduğu bir makaleden dolayı terör örgütü destekçisi olmakla suçlandı.