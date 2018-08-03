Die Welt: ABD'den yeni yaptırımlar gelmesi halinde Türk devleti iflas edebilir

Erdoğan yönetiminin ''Ver papazı al papazı'' tavrı içinde olduğunu ve Türkiye'de 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine çıkarılan rahip Andrew Brunson'ın ABD'de 'rehine' olarak görüldüğünü aktaran Die Welt, Brunson serbest bırakılmadığı gerekçesiyle açıklanan ilk yaptırım kararının bile etkisini gösterdiğini, yılbaşından beri dörtte bir oranında değer kaybeden liranın düşmeye devam ettiğini kaydetti.

'GÖZLER SENATO'DAKİ KREDİ YAPTIRIMI TASLAĞINDA'

DZ Bank'ın döviz uzmanı Sören Hettler'in "Yatırımcılar yeni yaptırımların geleceğinden korkuyor, çünkü her iki taraf da taviz vermeye hazır gibi durmuyor" görüşünü aktaran Alman gazetesi, ABD Senatosu'na Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını engellemeye yönelik tasarı sunulduğunu, bunun kabul edilmesinin Türkiye'ye ağır darbe olacağını, çünkü Türkiye'nin Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) en çok borç alan ülke olduğunu belirtti. Geçen yıl EBRD'den 1.8 milyar dolarlık kredi aldığını hatırlattı.

'KREDİ BALONU VE YÜKSEK ENFLASYON'





Türkiye'ye uluslararası kredilerin engellenmesi için önce Senato'nun onaylaması ve ardından Trump'ın imzalaması gerektiğini, ama böyle bir ihtimalin dahi zaten iki yıldır hızla değer kaybeden liranın serbest düşüşüne yol açtığını, 2016 ortasından beri değer kaybının yüzde 40'ı geçtiğini sıralayarak şöyle devam etti:





"Nedeni, başarısız darbe girişiminden sonra, hükümet ve Merkez Bankası'nın durgunluğu önlemek için ekonomiye yoğun şekilde para dökmesi. Bu sayede krizin önlenmesinin ardından teşvik önlemleri geri çekilmedi. Ekonomik büyüme oranı yüzde 7'yi geçti, ama aynı zamanda kredi balonu oluştu ve enflasyon gemi azıya aldı. Halihazırda resmi kurumlar bile böyle bir sorunun olduğu kabul ediyor".







