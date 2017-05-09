Samanyolu Haber /Spor / Dick Advocaat'ın yeni takımı belli oldu /09 Mayıs 2017 13:36

Dick Advocaat'ın yeni takımı belli oldu

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), milli takım teknik direktörlüğüne Dick Advocaat'ın getirileceğini açıkladı.

Dick Advocaat'ın yeni takımı belli oldu

KNVB, Zeist kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2015'in temmuz ayında başladığı görevine, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde aldıkları Bulgaristan yenilgisi sonrası 26 Mart'ta son verilen teknik direktör Danny Blind'in yerine, Dick Advocaat'ın geçeceğini duyurdu.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat'ın yardımcılığını ise Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit'in yapacağı belirtildi.

Dick Advocaat, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda 17 Mayıs'ta Medipol Başakşehir'e elenmesi durumunda milli takımdaki görevine hemen başlayacak.

Bu durumda Advocaat, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı son 3 lig maçında takımın başında yer almayacak.

Fenerbahçe finale kalması durumunda ise Advocaat, sarı-lacivertli takımla sözleşmesini tamamlayacak. Tecrübeli teknik adam, kupa finalini oynadıktan sonra milli takımdaki görevi için ülkesine dönecek.

Öte yandan Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'nı 2018 FIFA Dünya Kupası'na takımını götürmesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers ve Zenit’in yanı sıra Rusya ile Hollanda milli takımlarını çalıştıran Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yaptı.

69 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'ye gitmeden önce ise 3 aylığına, Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Ülkesinin milli takımının başına üçüncü kez getirilen ve eylül ayında 70 yaşına girecek tecrübeli teknik adam, Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran en yaşlı teknik direktör unvanına da sahip olacak.
<< Önceki Haber Dick Advocaat'ın yeni takımı belli oldu Sonraki Haber >>

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:05