Dick Advocaat'ın yeni takımı belli oldu

KNVB, Zeist kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2015'in temmuz ayında başladığı görevine, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde aldıkları Bulgaristan yenilgisi sonrası 26 Mart'ta son verilen teknik direktör Danny Blind'in yerine, Dick Advocaat'ın geçeceğini duyurdu.





Sezon başından bu yana Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat'ın yardımcılığını ise Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit'in yapacağı belirtildi.





Dick Advocaat, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda 17 Mayıs'ta Medipol Başakşehir'e elenmesi durumunda milli takımdaki görevine hemen başlayacak.





Bu durumda Advocaat, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı son 3 lig maçında takımın başında yer almayacak.





Fenerbahçe finale kalması durumunda ise Advocaat, sarı-lacivertli takımla sözleşmesini tamamlayacak. Tecrübeli teknik adam, kupa finalini oynadıktan sonra milli takımdaki görevi için ülkesine dönecek.





Öte yandan Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'nı 2018 FIFA Dünya Kupası'na takımını götürmesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.





Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers ve Zenit’in yanı sıra Rusya ile Hollanda milli takımlarını çalıştıran Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yaptı.





69 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'ye gitmeden önce ise 3 aylığına, Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör yardımcılığı görevini üstlenmişti.





Ülkesinin milli takımının başına üçüncü kez getirilen ve eylül ayında 70 yaşına girecek tecrübeli teknik adam, Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran en yaşlı teknik direktör unvanına da sahip olacak.