DHMİ, İstanbul Havalimanı şantiyesindeki kötü koşulları kabul etti: 'Son derece haklısınız'

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, milletvekillerinin havalimanına yönelik sorularını yanıtlayan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, şantiye koşullarına dair eleştiriler için "Son derece haklısınız" dedi.



Şantiyedeki tahtakurusu sorununa dikkat çekip bunu 'kabul edilemez' bulduğunu söyleyen Ocak, "Bu şantiye koşullarının ilaçlanmasının, servis imkânlarının, yemek koşullarının düzenlenmesi konusunda bizim de defalarca uyarımız var" diye konuştu.

Ocak, işçilerin haklarını aramaya başlamasıyla şantiyede ciddi düzenlemeler yapıldığını ifade ettikten sonra şantiyede hayatını kaybeden işçilerle ilgili çeşitli veriler paylaştı.





Havalimanının yapımı için resmi yer tesliminin yapıldığı 2015 yılından 29 Ekim tarihine kadar şantiyede 220 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyen Ocak, havalimanı yapımında çalışan 220 bin kişiden 30 işçinin iş kazasıyla, 25 işçinin ise doğal koşullarda hayatını kaybettiğini söyledi.