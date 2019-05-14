DHKP-C'li olduğu iddia edilen iki kişi TBMM'ye girmeye çalıştı

TBMM ziyaretçi kabul salonuna giren iki şahısın Meclis çalışanlarını rehin almaya çalıştığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, saldırganların "DHKP/C terör örgütü üyesi olmak" ve pek çok suç kaydının bulunduğu; Mulla Zincir ve Eylem Yücel isimli şahıslar olduğu kaydedildi.





ANKARA BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA





Yaşanan olayla ilgili Ankara Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şunlar belirtildi;





Türkiye Büyük Millet Meclisi Ziyaretçi Kabulüne gelerek görevli personele ucunda jilete benzer madde sarılı kalem ile saldıran Mulla Zincir ve Eylem Yücel isimli şahıslar TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilerek yakalanmışlardır.





Eylem YÜCEL'in yanında bulunan çanta içerisinde yapılan aramada “Bomba Düzeneğine Benzer Dışarısında Kablolar bulunan Bantlanmış Siyah Kutu” bulunmuş, Bomba Uzmanlarınca yapılan kontrolde içerisinin boş olduğu anlaşılmıştır.





Adı geçen şahısların yapılan UYAP/ARŞİV tetkikinde;





DHKP/C terör örgütü üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçlarından bir çok suç kaydının olduğu ve haklarında açılmış kamu davalarının bulunduğu tespit edilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





MECLİS'TEN AÇIKLAMA





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:





"Bugün (14.05.2019) saat 14.50’de TBMM Dikmen Kapısı’na gelen biri kadın iki kişi, bir milletvekili ile randevuları olduğunu söyleyerek Meclis’e girmek istemiştir.





Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında, zanlılar banko görevlisini rehin almaya çalışmış ancak koruma görevlilerinin anında müdahalesi ile iki zanlı gözaltına alınmıştır.





Zanlılar ile ilgili ilk incelemede kadın zanlının hakaret sucundan arama kaydı bulunduğu, ayrıca her iki şüphelinin terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir.





Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunmuştur.





Zanlılar terörle mücadele şubesine götürülerek sorguya alınmış olup olayla ilgili emniyetin soruşturması devam etmektedir."