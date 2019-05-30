Samanyolu Haber /Gündem / DHA'da büyük kriz /30 Mayıs 2019 21:00

DHA'da büyük kriz

Türkiye'de medyanın yüzde 90'ı AKP iktidarına yakın. Doğan Medyan'ın Demirören Grubu’nda satılmasıyla bu medyada görev değişiklikleri, işten çıkarmalar hiç bitmedi. Devam eden krizlere bugün bir yenisi daha eklendi.

SHABER3.COM

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; şirkette habere giden gazetecilere ödenen yemek, yol vb. masrafların tamamı kaldırıldı. Haber halihazırda oldukça gergin olan kurum çalışanlarının sabrını iyice taşırdı.

600 çalışanın bulunduğu Demirören Haber Ajansı’nda geçtiğimiz aylarda yüzde 15-17 arasında değişen zam bekleyen çalışanlara yüzde 5-7 arasında bir zam yapılacağı duyurulmuş, bir de üstüne seçim yüzünden izinleri iptal edilmişti.

1999 yılından bu yana sektörde varlık gösteren DHA’da emek-fiyat dengesinin oldukça bozuk olması çalışanların en büyük sorunlarından.Grup içinde en fazla iş yoğunluğuna sahip olmalarına rağmen en düşük ücretler halen editör ve muhabirlere ödeniyor.

DHA çalışanlarının pek çoğu gazeteci kimliklerine rağmen halen asgari ücretin çok az üzerinde bir gelirle yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DHA'da büyük kriz Sonraki Haber >>

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:47:39