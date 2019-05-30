DHA'da büyük kriz

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; şirkette habere giden gazetecilere ödenen yemek, yol vb. masrafların tamamı kaldırıldı. Haber halihazırda oldukça gergin olan kurum çalışanlarının sabrını iyice taşırdı.







600 çalışanın bulunduğu Demirören Haber Ajansı’nda geçtiğimiz aylarda yüzde 15-17 arasında değişen zam bekleyen çalışanlara yüzde 5-7 arasında bir zam yapılacağı duyurulmuş, bir de üstüne seçim yüzünden izinleri iptal edilmişti.





1999 yılından bu yana sektörde varlık gösteren DHA’da emek-fiyat dengesinin oldukça bozuk olması çalışanların en büyük sorunlarından.Grup içinde en fazla iş yoğunluğuna sahip olmalarına rağmen en düşük ücretler halen editör ve muhabirlere ödeniyor.





DHA çalışanlarının pek çoğu gazeteci kimliklerine rağmen halen asgari ücretin çok az üzerinde bir gelirle yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor.