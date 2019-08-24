DHA çalışanı pavyonlara polis baskınlarını haber verirken yakalandı

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; polis ekiplerinin teknik takibine yakalanan bir DHA çalışanı geçtiğimiz hafta içinde gözaltına alındı.





BASKIN ÖNCESİ İSTİHBARAT





Çalışanın Ankara’da pavyonlara polis ekiplerince yapılan baskınları önceden mekan sahiplerine haber verdiği ortaya çıktı.





Polis adliye muhabirlerinden bilgi alan bu kişinin sağladığı istihbarat yüzünden polisin birçok baskından eli boş döndüğü öğrenildi.





ALDIĞI MAAŞTAN DERT YANDI







Canlı yayın aracında teknik personel olarak çalışmasına rağmen arada haber de yazdığı öğrenilen çalışanın son baskında fotoğraf çekmek için olay yerinde olduğu ve polis ekiplerince gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.





Olaydan 3 gün sonra serbest bırakılan Katrancı’nın polis ifadesinde çok az maaş aldığını ve akşamları pavyonlara garson olarak çalışmaya gittiğini söylediği de gelen haberler arasında.







