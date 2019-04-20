Samanyolu Haber /Dünya / Devrik liderin sarayından servet çıktı /20 Nisan 2019 23:23

Devrik liderin sarayından servet çıktı

Sudan’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ve devrik lider Ömer-el Beşir’in ailesinin ikametlerinde yapılan aramalar sonucu Beşir’e ait olduğu iddia edilen 5 milyon Sudan poundu, 351 bin dolar ile 6 milyon eurodan fazla para bulundu.

Devrik lider Ömer-el Beşir'in para çuvalları

Sudan Başsavcısı Mutasim Mahmoud görevden alınan Ömer-el Beşir’in, kara para aklama ve yasadışı yollardan büyük miktarda döviz bulundurmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ve devrik lider Ömer-el Beşir’in kardeşlerinin ikametlerinde yapılan aramalar sonucu Beşir’e ait olduğu iddia edilen 5 milyon Sudan poundu, 351 bin dolar ile 6 milyon eurodan fazla para bulundu.

Devrik lider Ömer-el Beşir'in ikametinde çuvallara istiflenmiş şekilde 6 milyon eurodan fazla para ele geçirildi. 

YAKINLARINA YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Başsavcı Mahmoud gazetecilere verdiği mülakatta ele geçirilen paranın devlet hazinesine güvenli bir şekilde aktarıldığını belirtti.

Beşir’in çevresine yönelik operasyonların devam ettiği ve bu rakamın çok daha yukarı çıkabileceği de kaydedildi.

HALK YÜRÜDÜ, ASKER DARBE YAPTI

Sudan'da Ömer-el Beşir aleyhine aylardır süren protesto gösterilerinin ardından 4 Nisan'da ordu yönetime el koydu. 

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Devlet Başkanı Ömer-el Beşir'in tutuklandığını ve 3 ay olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. 

Anayasanın askıya alındığı ve ülkeyi 2 yıl boyunca Askeri Konsey'in yöneteceği duyuruldu. Ülke genelinde 1 ay boyunca saat 19:00'dan sonra sokağa çıkma yasağı da getirildi.
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