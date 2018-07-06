Devletten 'ekmeğe zam yapacak bir durum yok' açıklaması

TMO'dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organlarında, buğday ekiliş ve üretiminde yüzde 8'e varan azalmalar olduğu, iklim koşullarının buğday kalitesini olumsuz etkilediği, TMO'nun alım fiyatının üreticiye yansımadığı, bunlara bağlı olarak un ve ekmek fiyatlarında artışlar yaşanacağına ilişkin bilgi ve belgeye dayanmayan açıklamaların gündeme taşındığı hatırlatıldı.



Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 2 azalışla 21 milyon ton olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, buğday tüketiminin 19-20 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında, üretimin yurt içi tüketimi rahatlıkla karşılayacak düzeyde olduğu bildirildi.





Açıklamada, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ithalatının çok daha fazlasının un, makarna, bulgur, bisküvi gibi mamul madde olarak ihraç edildiği vurgulanarak, bu ihracatta Türkiye'de üretilen ihtiyaç fazlası buğdayların da kullanıldığı aktarıldı.





Buğday hasadının yüzde 50 seviyesinde olduğu, yeni mahsul buğday alımlarının 1 milyon tona ulaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Alımlarımız devam etmektedir. Hasat döneminde bazı bölgelerde alınan lokal yağışlar kalitede bir miktar kayba sebep olmakla birlikte ülke genelinde endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değildir. TMO tarafından Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için ton başına bin 50 lira alım fiyatı açıklanmasına rağmen ortalama alım fiyatı bin 60 lira olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla TMO alım fiyatının kalite düşüklüğü sebebiyle üreticilere yansımadığı iddiası doğru değildir. TMO, sektörün önünü rahat görebilmesi için 2018 yılı ekmeklik buğday satış fiyatlarını ekim ayı için bin 100 lira olarak belirleyerek 25 Mayıs'ta açıklamıştır. TMO'nun Ekim 2017 ekmeklik buğday satış fiyatının 995 lira olduğu dikkate alındığında, bu yılki satış fiyatının geçen yıl aynı dönemin sadece yüzde 10,5 üzerinde olduğu görülmektedir. Bugün için ekmekte buğday kaynaklı bir fiyat artışının gündeme getirilmesi doğru değil. Buğdayda ülkemizde miktar olarak sıkıntılı bir durum bulunmamakta, sanayicilerimiz piyasadan geçen yılki fiyat seviyelerinde ürün tedarik edebilmektedir."