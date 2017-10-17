Devletin müteahhitlik gideri bir yılda beşe katlandı

Cumhuriyet yazarı Çigdem Toker’in verdiği rakamlara göre durum şu:





“Eylül ayı bütçe rakamları açıklandı. Geçen ay, ‘müteahhitlik giderleri’ başlığı altında yaklaşık 2 milyar TL harcama yapılmış (1 milyar 975 milyon TL). Bu tutarla birlikte ocak-eylül dönemini içeren dokuz aylık müteahhitlik harcaması 22 milyar TL’ye yaklaşıyor: 21.9 milyar TL.







Dokuz ayda 22 milyar TL müteahhitlik harcaması, dehşet verici yükseklikte bir tutar.





Geçen yılın aynı dönemine bakmak fikir verecektir. 2016 yılının ocak-eylül döneminde müteahhitlik gideri kalemi 4 milyar 751 milyon TL. Bu yılın aynı dönemindeki artış tutarı 17 milyar 151 milyon TL.”