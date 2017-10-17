Samanyolu Haber /Ekonomi / Devletin müteahhitlik gideri bir yılda beşe katlandı /17 Ekim 2017 10:47

Devletin müteahhitlik gideri bir yılda beşe katlandı

Devlet bütçesinden yılın ilk dokuz ayında 21.9 milyar lira müteahhitlik harcaması yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde müteahhitlik harcaması 4 milyar 751 milyon liraydı. Başka bir deyişle harcama yaklaşık beş katına çıktı.

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Cumhuriyet yazarı Çigdem Toker’in verdiği rakamlara göre durum şu:

“Eylül ayı bütçe rakamları açıklandı. Geçen ay, ‘müteahhitlik giderleri’ başlığı altında yaklaşık 2 milyar TL harcama yapılmış (1 milyar 975 milyon TL).  Bu tutarla birlikte ocak-eylül dönemini içeren dokuz aylık müteahhitlik harcaması 22 milyar TL’ye yaklaşıyor: 21.9 milyar TL. 

Dokuz ayda 22 milyar TL müteahhitlik harcaması, dehşet verici yükseklikte bir tutar.  

Geçen yılın aynı dönemine bakmak fikir verecektir. 2016 yılının ocak-eylül döneminde müteahhitlik gideri kalemi 4 milyar 751 milyon TL.  Bu yılın aynı dönemindeki artış tutarı 17 milyar 151 milyon TL.”
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