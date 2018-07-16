'İstihbarat tarikatlar üzerine çalışıyor, bazıları tasfiye edilecek...'

Yandaş yazar Nevzat Çiçek, Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonun 15 Temmuz sonrasında devletin değişen güvenlik paradigmasıyla ilgili olduğunu ve diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon yapılabileceğini söyledi. Çiçek, “Devletin istihbarat birimleri tarikatlar üzerine çalışıyor, bazıları tasfiye edilecek” dedi.





Geçtiğimiz hafta başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubuna ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’nin de bulunduğu 31 farklı suçlama yöneltiliyor.





Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonun ne anlama geldiğini Habertürk’ten Kübra Par’a anlatan gazeteci Nevzat Çiçek, “15 Temmuz sonrası, devletin değişen bir paradigması vardı. Bu zaten her yerde çok net ifade ediliyordu; Ankara’ya gittiğinizde de, özel sohbetlerde de bunu çok net duyuyordunuz. Aslında söylenen şey, milli güvenliği tehdit edecek her türlü oluşumun pasifize edileceğiydi. Dolayısıyla, 15 Temmuz sonrasında bu yeni konseptin gerçekleşmeye başladığını çeşitli evrelerde görmeye başladık” ifadesini kullandı.