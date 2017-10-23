Devletin ilçedeki tek yurdunu, İlim Yayma Cemiyeti'ne verdiler

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), geçen mart ayında ilçede erkek öğrenci yurdu açılacağını duyurdu. Bu kapsamda bir bina hazırlandı. İlçede okuyan üniversite öğrencileri, yurtta kalmak için KYK'ye başvuru yaptı. 40 kadar öğrenci bir yandan kaldıkları özel yurtlara diğer yandan da KYK yurduna para ödedi. Yurdun bu yılki eğitim- öğretim döneminde faaliyete geçeceği bildirilen öğrenciler, şaşkınlık yaşadı. Yurt ani bir kararla kapatılarak, binası İlim Yayma Cemiyeti'ne devredildi. İlim Yayma Cemiyeti de bu binada kendi yurdunu açtı. Buraya kayıt yaptıran öğrencilerin yatırdığı paralar yanarken, devlete güvenen öğrenciler açıkta kaldı. Kalacak yeri olmayan öğrenciler, senelik 5 bin TL'yi bulan özel yurtlara gitmek zorunda kaldı. Bazı öğrencilerin de İlim Yayma Cemiyeti'nin yurduna kayıt yaptırmak zorunda kaldığı öğrenildi.

KYK'DAN AÇIKLAMA: MEVCUDU 250'NİN ALTINDA KALAN YURTLARI KAPATIYORUZ





KYK Yurt İdare ve İşletme Dairesi'ni arayan veliler, "Biz kurum politikası olarak mevcudu 250'nin altında kalan yurtları kapatıyoruz" yanıtını aldı.