Samanyolu Haber /Gündem / 'Devletin cebinden 1 kuruş çıkmıyor denilen projeler için hazine milyarlar ödeyecek' /14 Kasım 2018 09:34

'Devletin cebinden 1 kuruş çıkmıyor denilen projeler için hazine milyarlar ödeyecek'

Türk Lirası'nda yaşanan büyük değer kaybı sonrası Türkiye ekonomisi zorlu günler geçirdi. Dövizin ateşi düşse de ekonomide iyileşme görülmedi.

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Enflasyon ve faiz oranlarında artış devam etti. Şirketler ise konkordato sırasına girdi. Ekonomistler ise sorunun sadece döviz kaynaklı olmadığı, yapısal olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Karar yazarı İbrahim Kahveci yazısında ekonomide gelinen noktada sadece döviz ve faiz sorunu olmadığına dikkat çekiyor. Kahveci, hazine garantili projelere yazısında yer veriyor ve "devletin kasasından 1 kuruş çıkmadı" denilerek yapılan projeler için hazinenin kasasından milyarlarca TL çıkacağını ifade ediyor.

Karar yazarına göre devlet, "verimsiz verimsiz işler yapıyor. Göze hoş gelen ama ekonomik olmayan işler yapıyor. Şov yatırımlar yapıyor. Gerçek ihtiyaçları ise görmezden geliyor."

Kimsenin geçmediği köprüler veya uçak biletinden daha pahalı geçilecek köprüler yaptırıldığını söyleyen yazar, 70 kilometre mesafede havalimanları yaptırıldığını, yine devasa ama verimsiz hastaneler de yaptırıldığını söylüyor.

Hazine garantili bu projelerin ise devlete büyük yük oluşturduğundan söz eden Kahveci, “Devletin cebinden 1 kuruş” çıkmadan yaptırılan 1 köprüye sadece bir yıllık açık olarak 3,5 milyar ödemeyi planlıyoruz. Ama devlet büyüklerimiz de haklı. 3,5 milyar TL çıkıyor, 1 kuruş çıkmıyor ki..." diye göndermede bulunuyor.

Karar yazarı, yazısını şu sözlerle bitiriyor:

"Keşke sorunlarımız sadece döviz ve faiz oranına bağlı olacak kadar basit olsaydı. Keşke sorunları bilenler biraz daha cesurca konuşabilseydi. Belki o zaman çözümlere de daha rahat ulaşabilirdik."
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