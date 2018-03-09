Devleti soyan soyana... Şimdi de Özel Hastanelerde büyük vurgun ortaya çıktı...





Bir diğer iddiaya göre ise özel hastaneler özel sağlık sigorta şirketlerini de ‘fazladan tetkik ve muayene’, ‘iki yere faturalama’ benzeri yöntemlerle yılda 2 milyar lira zarara uğratıyor.



Asgari ücretli uzman doktorlar



Sayıştay’ın 2016 yılına ait 2017’de açıkladığı denetim raporlarında, özel hastanelerin SGK’yı zarara uğrattığı yönünde tespitler yer aldı. Özel hastane kaynaklı suistimallerde, uzman doktorların maaşlarının asgari ücret üzerinden gösterilmesi ile hastaların aynı tarihlerde birden fazla hastanede yatarak tedavi edilmiş gibi bildirilmesi bulunuyor.



Rapora göre, 1066 uzman doktor ve pratisyen hekimin günlük ücretleri 54.9 lira, 4 bin 189 hekimin 55-100 lira, 6 bin 254 hekimin 101- 200 lira, 4 bin 903 hekimin 201-300 lira, 7 bin 659 hekimin de 300 lira olarak gösterildiği tespit edildi. SGK ile sözleşmesi bulunan özel hastaneler için para cezası verildi ve durumun Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına bildirilmesi gerektiği raporlandı.



Yılda 2 milyar zarar



Rapora yansıyan bir başka suistimal şekli, SGK’dan dolaylı olarak haksız yere fazla geri ödeme alan özel hastanelerin, hastaları aynı gün ve tarihte başka hastanelerde tedavi edilmiş gibi göstermesi oldu. Raporda, “SGK’ya bu şekilde fatura edilen işlemlerden en az biri hatalıdır” denildi.



Özel hastanelerin, sigorta şirketlerinin ve hastaların yol açtığı suistimallerin özel sağlık hizmetlerinde sıkça başvurulan yöntemler olduğuna dikkat çekilirken, sigorta şirketlerinin yılda 2 milyar lira zarara uğradığı, SGK’nın da yüklü miktarda ödeme yaptığı belirtildi.



Özel hastaneler ne yapıyor?



Özel hastanelerin Sayıştay raporuna yansıyan suistimalleri şu şekilde:



– Uzmanların tespitlerine göre, özel hastaneler sigortalılardan fazla tetkik istiyor.



– Sağlık sigortası olan kişinin muayene ve tetkik masrafları farklı tarihlerde hem SGK’ya hem de sigorta şirketine fatura edilerek, SGK zarara uğratılıyor.



– SGK’dan hasta başına günlük muayene ücreti alabilmek için SGK’nın koyduğu günlük muayene sayısı kriteri sahte hastalarla tamamlanıyor.



– Özel hastaneye giden hem SGK’lı hem özel sigortalı hasta için SGK’dan provizyon açıldığı gizleniyor.



Hastalar da parçası



Özel sağlık sigortası olan hastalar da suistimalin bir parçası. Sigorta yaptırmadan önce geçirilen rahatsızlıklar sigorta şirketine ödetiliyor. Her yıl ayakta teminatlı poliçelerin yüzde 90’ının fiyatı, bir sonraki yıl doktorların gereksiz talepleri yüzünden artıyor.