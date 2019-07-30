Samanyolu Haber /Sağlık / Devlete 'MR çektirme' maliyeti 1.7 milyara ulaştı /30 Temmuz 2019 09:35

Devlete 'MR çektirme' maliyeti 1.7 milyara ulaştı

MR ve tomografinin devlete maliyeti 1.7 milyar liraya ulaştı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

SHABER3.COM

Hastaların tüm tetkiklerine e-Nabız üzerinden hem hastaların hem de hekimlerin erişimi sağlandı. Yayımlanan yeni genelgeyle, artık acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yeni tetkik istenemeyecek.

Sağlık Bakanlığı, MR ve tomografinin devlete maliyetinin 1.7 milyar liraya ulaşmasının ardından harekete geçti. Geliştirilen yazılım ile hastaların tüm tetkikleri Teletıp sistemine aktarıldı. Hem hastaların hem de hekimlerin e-Nabız üzerinden bu tetkiklere erişimine olanak sağlandı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre tüm kamu, üniversite ve özel hastaneler de sisteme dahil edildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzasıyla yayınlanan yeni genelgeyle acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yeni tetkik istenemeyecek. Sorgulama yapmadan istenen tetkikler için geri ödeme yapılmayacak. Böylece vatandaşların daha az radyasyona maruz kalması, zaman kaybının ve gereksiz maliyetin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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