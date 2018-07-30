Ali Emir Pakkan / samanyoluhaber.com



Devlete etki eden ajanlar, PKK, IŞİD ve diğerleri







Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 353 sayfalık istihbarat raporunda, Alman devletinin "Milli Görüş", "Ülkücü dernekler", "DHKP-C", "MLKP" ve "PKK"yı izlediği belirtiliyor. Atatürkçü/Kemalistler ve Hizmet hareketi ise izlenmiyor.





Aslında bunda şaşılacak bir durum yok.





Türk devletinin raporlarında da yukarıdaki örgütlerden bazıları terör örgütü diye geçiyor.





Sadece bir örnek vereyim...





1993’te DYP, SHP, ANAP, CHP ve Refah Partisi’nin verdiği üyelerden oluşan TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu, faali meçhul cinayetleri ve arkasındaki örgütlerini araştırdı. İçişleri, Dışişleri, Emniyet, MİT ve Jandarma yetkilileri ile görüşüldü. Devletin istihbarat raporlarına dayanılarak; "Türkiye’deki terör örgütlerinin genel sıralaması: "PKK, Dev-Sol, Hizbullah, İBDA-C ve TİKKO' dur." dendi.





AKP iktidarında güvenlik stratejileri değişti. Selam Tevhid gibi dosyalar kapatıldı. Ajanların peşine düşülmedi. IŞİD ve PKK'nın yerine, Hizmet Hareketi kondu!





Acaba neden?







Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu raporundaki bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Raporda, Hizbullah'ın istihbarat faaliyetleri anlatılırken örgütün emniyet, askeriye ve MİT planlarından söz ediliyor. Şu cümleler örgüt dökümanlarından alınma. Örgüt, elemanlarına görev veriyor:







1-Devlet kadrosunu oluşturan önemli kişiler hakkındaki her türlü bilgiyi toplayıp değerlendirin.





2-Emniyet ve MİT karargahlarının bulunduğu yerler ve bu kuruluşlarda yer alan şahıslar hakkında bilgi toplayıp değerlendirin, gerektiğinde bu kuruluşlarda yer alan elemanları maddi imkanlar kullanarak satın alın ve böylece geniş çaplı bir istihbarat sağlayın.





3-Her türlü resmi evrakın yapım, değiştirme, tanzim işlemini yapın, teşkilat mensupları için gerekli olan resmi belgeleri temin edin.







Hizbullah'ın kuruluşu bir muamma.





Bir terör örgütü, cemaatleri neden hedef alır?





Rapordan okuyalım:





"Türkiye çapındaki İslami grupların arasına adam göndererek metod, strateji ve sayı durumları hakkında bilgiler toplayın, teşkilata dahil olabilecek şahısları tesbit edip tebliğ koluna bildirin. İslami görünen cemaat ve grupların konumlarını araştırın, elebaşlarının ve ileri gelenlerinin özel hayatlarını araştırın, faaliyetlerinden haberdar olun. "





Anadolu'da binlerce ocağa ateş düştü.





Terör örgütleri kitlesel katliamlar gerçekleştirecek güce ulaştılar. Güvenlik ve istihbarat zaafları hep konuşuldu.





Sadece AKP'nin büyük oy kaybına uğradığı 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra 13 bombalı saldırıda 249 kişi hayatını kaybetti. Kasıma gelindiğinde sayı 800'ü geçmişti...





Terör olaylarındaki soru işaretlerini bir yana bırakalım....





Bu korkunç bilançodan sonra bile, terör örgütlerinin uzantıları ve destekçilerine yönelik ne yapıldı? Militanlar, ön kapıdan alınıp arka kapıdan bırakıldılar! Finans kaynaklarına kayyım atandığını duydunuz mu? Veya yurtdışından bir terörist getirildi mi?





Hizmet hareketi konusunda yurt içinde milyonları zehirlediler ama dünyayı aldatmaları zor. Ciddi devletler hizmeti de biliyor hizmet düşmanlığının arkasındaki zihniyet ve kadroları da...



