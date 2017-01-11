Samanyolu Haber /Gündem / Devlet Şivan Perwer'e tazminat ödeyecek /11 Ocak 2017 10:48

Devlet Şivan Perwer'e tazminat ödeyecek

Anayasa Mahkemesi, Kürt sanatçı Şivan Perwer ile Türk Halk Müziği sanatçısı sanatçı Güler Işık arasında 12 yıl süren ’şarkının izinsiz kullanılması’ davasında, makul surede yargılama hakkının ihlal edildiğine, bu nedenle Perwer’e 14 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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Kürt sanatçı Şivan Perwer ile Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık arasında, Perwer’in, ’Bejna Zraj’ adlı eserinin, Işık tarafından izinsiz olarak uyarlanıp ’Narım’ adı ile seslendirilmesi ve albümüne konulması ile ilgili davanın 12 yıl sürmesi konusu Anayasa Mahkemesine taşındı. Şivan Perwer avukatı aracılığı ile bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne, ’Makul surede yargılama hakkının ihlal edildiği’ iddiası ile başvuru yaptı. Başvuruda Şivan Perwer’in kimliğinin gizli tutulması da istendi.

Anayasa Mahkemesi verdiği kararda, başvurucunun söz ve müziği kendisine ait şarkının izinsiz olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararının giderilmesi talebiyle 22 Mayıs 2002 tarihinde dava açtığını, İstanbul 1’inci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 26 Nisan 2012 tarihli kararıyla davanın kısmen kabulüne karar verdiğini ve kararın Yargıtay 11’nci Hukuk Dairesinin 20 Aralık 2013 ilamı ile onandığını, yapılan karar düzeltme talebinin ise reddedildiğini belirtti.

DEVLET 14 BİN LİRA ÖDEYECEK

Mahkeme verdiği kararda başvurucunun kimliğinin gizli tutulması talebini de kabul ederek şöyle dedi:


"Başvurucunun makul surede yargılama hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiasının kabul edilebilir olduğuna, başvurucuya net 14 bin lira manevi tazminat ödenmesine, tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine karar verilmiştir" dedi.
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