Devlet seyretti, Çiftlik bank'ta yüz milyonluk vurgunu yapıp yok oldu

Aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank ile ilgili en kritik gelişme bu sabah yaşandı. Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu Çiftlik Bank'ta bir süredir üyelere ödeme yapılmıyordu.







Bugün paralarını alabilmek için şirketin Ümraniye'deki binasına çok sayıda kişi gitti. Ancak üyeler, plazada bulunan işyerinin boşaltıldığı bilgisini aldı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, şirket yetkilileri faaliyet gösterdikleri plazayı hafta sonu boşalttı.





ÇİFTLİK BANK GENEL MÜDÜRÜ: BEN DE KANDIRILDIM





Öte yandan, dün Beykoz'ta gerçekleştirilen ve sadece Çiftlik Bank bayilerinin katıldığı toplantıda Genel Müdür Niyazi Karakoç adeta itiraf niteliğinde sözler söyledi.





Toplantıya katılan bir bayii yetkilisinin aktardığı bilgilere göre Karakoç, 'Ben de kandırıldım' diyerek şu sözleri söyledi: "İşler iyi gitmiyor. Mehmet Bey'e (Mehmet Aydın) ulaşamıyorum, dönüş alamıyorum. Başınızın çaresine bakın."





DEVLET SEYİRCİ KALDI, BAKAN 'UYARMIŞTIM' DİYOR





Geçtiğimiz cuma günü bir televizyon kanalında açıklamalar yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Bakanlığın idari yaptırımlar uyguladığını ve reklamları durdurduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, paralarını yatıran vatandaşların cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini söylemişti. Ancak son ana kadar olaylara seyirci kalan adli birimler dolandırıcılığa karşı herhangi bir önlem almadı.