Samanyolu Haber /Gündem / ‘Devlet şeker üretmez’ diyen anlayış domates satıyor /24 Şubat 2019 21:20

‘Devlet şeker üretmez’ diyen anlayış domates satıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Devlet bez üretmez, devlet sigara üretmez, devlet şeker üretmez.’ diyen anlayış şimdi ne yapıyor? Domates satıyor. Domates, biber, patlıcan satıyor” dedi.

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Ağbaba, partisince kent merkezindeki salonda düzenlenen aday tanıtım toplantısındaki konuşmasında, ittifakı kuran ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak için fedakarlık yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.



Türkiye’de büyüyen birkaç il bulunduğunu, Tunceli, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Malatya gibi onlarca ilin nüfusunun azaldığını ve göç verdiğini belirten Ağbaba, “Erzincan’ın şu anki milletvekili sayısı kaç? 2. Daha önce kaçtı? 3-4 milletvekili vardı. Her dönem Erzincan nüfus olarak küçülüyor. Neden küçülüyor? Bunun birçok sebebi var. ‘Devlet bez üretmez, devlet sigara üretmez, devlet şeker üretmez’ diyen anlayış şimdi ne yapıyor? Domates satıyor. Domates, biber, patlıcan satıyor. Aslında bunu biraz da küçülen kentler de hak ediyor desem çok mu söylemiş olurum, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
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