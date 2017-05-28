Samanyolu Haber /Gündem / Devlet, Reina'da hayatını kaybedenlere kişi başı 33 bin 630 lira tazminat ödeyecek /28 Mayıs 2017 03:29

Devlet, Reina'da hayatını kaybedenlere kişi başı 33 bin 630 lira tazminat ödeyecek

Yılbaşı gecesi Reina’da yaşanan katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri için İstanbul Valiliği, kişi başına 33 bin 620 lira terör tazminatı ödenmesine karar verdi. Aileler ise tazminat miktarını az buldu.

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

12 AİLEYE ÖDEME YAPILDI
İstanbul Valiliği, Ortaköy’deki gece kulübü Reina’daki katliamın ardından “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun” kapsamında altı uzmanın yer aldığı bir komisyon oluşturdu. Hayatını kaybeden 39 kişinin yakınlarının başvurularını kabul eden Valilik, kişi başına 33 bin 620 lira terör tazminatı ödenmesine karar verdi. 12 kişinin ailesine ödeme yapıldı. Kalan 27 kişiyle ilgili dosyaların incelemesi devam ediyor. 

‘BU MİKTAR BİZİ ÜZDÜ
Katliamda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın yakınları da terör tazminatı için İstanbul Valiliği’ne başvuranlar arasındaydı. Çakmak için 33 bin 620 lira ödeneceği yakınlarına bildirildi. Çakmak’ın kardeşi Erkan Çakmak “Ağabeyim alınmayan önlemler nedeniyle teröre kurban gitti. Önlem alınsaydı belki yaşıyor olacaktı. Her gün ağabeyimin acısı yaşıyoruz. Tazminatı kabul edeceğiz. İtiraz edip dava takip edecek durumumuz yok. Bizim acımız var. Tazminat miktarı bizi çok üzdü, daha fazla olmalıydı” dedi.

SAKAT KALAN 4 BİN TL
Katliam gecesi yaralanan 121 kişinin başvuruları da değerlendirmeye alınırken, bu kişilerin alacağı tazminat tutarının gördüğü zarara göre belirleneceği kaydedildi. Sağ bacağına isabet eden kurşun nedeniyle sakat kalan güvenlik görevlisi Ömer Basut da İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulundu. Basut’a 4 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Basut’un avukatı miktarı az bularak itirazda bulundu. Basut, “Bu para hiçbir giderimi karşılamaz. Reina’da ayda 4 bin lira kazanıyordum” dedi. Ömer Basut ayrıca Reina yönetimine de yaralanma sonucunda iş gücü kaybı ile bakıcı giderleri için 200 bin liralık maddi ve 50 bin liralık da manevi tazminat davası açtı.
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