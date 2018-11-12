"Devlet parasızlıktan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatına bile başlayamadı"

Muratoğlu Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin 2 ay önce yıkıldığını söyleyerek, " Parasızlıktan onun inşaatına bile başlayamadılar. Devlet inşaat sektörünü bıraksın önce kendini kurtarsın" dedi.





Muratoğlu'nun "İnşaatı bıraksın önce kendini kurtarsın!" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:





...Yine de mevcut hükümetin inşaat aşkı kolay kolay bitmez. Adamlar hâlâ para bulup Kanal İstanbul'u kazmak derdindeler. Yatay mimarifilan diyorlar. Nasıl bir dünyada yaşıyorlar?





Normal olarak harcanabilir geliri artmayan hatta azalan geniş toplum kesimlerinin konuta talebi bitti.









Zira konuta olan yüksek talebin ve fiyatların artışlarının başlıca sebebi sektörün yatırım kalemine dönüşmesiydi. Faizlerin yükselmesi ile hikâye çift yönlü değişti. Hem sermayenin getirisi arttı hem de konut kredi faizleri ile maliyetler yükseldi.





Şimdi bir milyona aldığın evden yılda en fazla 60 bin lira kira geliri elde ederken bankadan alacağın kemiksiz 250 bin lira… Değer artışı da görünmüyor önümüzdeki yıllarda…





Hükümet istese bile bu faizlerle sektörü kurtaramaz. Şöyle özetleyeyim…

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'ni iki ay önce yıktılar. Parasızlıktan onun inşaatına bile başlayamadılar. Devlet inşaat sektörünü bıraksın önce kendini kurtarsın!