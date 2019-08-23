Samanyolu Haber /Gündem / Devlet okuluna kayıt şartı: 5 bin TL... /23 Ağustos 2019 09:42

Devlet okuluna kayıt şartı: 5 bin TL...

Çocuğunu Kadıköy Cenap Şahabettin İlkokulu’na kaydettirmek isteyen veli, okul yönetiminin kayıt için 5 bin TL istediğini açıkladı.

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Çocuğunu Kadıköy Cenap Şahabettin İlkokulu’na kayıt yaptırmak isteyen bir veli, kendisinden 5 bin TL para talep edildiğini ileri sürdü.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, veli, “Bakanlık eğer bu konunun takipçi olacağı konusunda samimi ise okul aile birliklerinin banka hesaplarını incelesin” diye konuştu. Okul yetkilileri ise iddiaları yalanlayarak “Uzak ilçelerden gelen veliler okul aile birliğimize bağış yapıyor ama kimseye kayıt için bağış şart koşmuyoruz” dedi.

Müdür yardımcısı, okulun kayıt bölgesinden çok fazla talep gördüğünü, boş kalan kontenjanlara ise kayıt bölgesi dışından bağış yapan ailelerin çocuklarının alındığını ifade etti. Veli, okul yönetiminin kayıt için talep edilen paranın okul aile birliğinin banka hesabına yatırılmasını istediğini söyleyerek müdür yardımcısının “Biz ekstreden kimin para yatırdığını görüp ona göre kayıt yapıyoruz” dediğini savundu.
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