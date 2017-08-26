Samanyolu Haber /Gündem / Devlet okullarında yeni soygun yöntemi: 'Tecrübeli öğretmen' /26 Ağustos 2017 10:43

Devlet okullarında yeni soygun yöntemi: 'Tecrübeli öğretmen'

Devlet okullarında velilerden “tecrübeli öğretmen” bahanesiyle ve “bağış” adı altında usulsüz ücret alındığı, bu ücretin 5 bin liraya kadar yükseldiği iddia edildi.

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Devlet okullarındaki kayıt parası usulsüzlüğü, öğretmenlerin kadrolu, sözleşmeli, ücretli çalışma statüleri ile yeni bir boyut kazandı. Habertürk’ün haberine göre; çocuklarını daha iyi okulda okutmak isteyen velilerden “tecrübeli öğretmen” denilerek ve “bağış” adı altında usulsüz para toplandığı ortaya çıktı.

İstanbul’da sözleşmeli ve ücretli öğretmen sayısının yüksek olduğu ilçelerde bazı okullar, çocuklarını yeni atanmamış, kadrolu ve tecrübeli öğretmenlerin sınıflarına kaydettirmek için para istedi. 500 bin nüfuslu, 50’den fazla devlet okulunun bulunduğu Sultangazi’de “tecrübeli öğretmen” için ödenen ücretlerin 500 liradan başladığı ve 5 bin liraya kadar vardığı ileri sürüldü.

Yine velilerin ve eğitimcilerin iddiasına göre, benzer durum Erenköy ve Kağıthane’de de yaşandı. Erenköy’deki bir devlet okulunun yöneticileri, B.Y. adlı öğretmenin okutacağı sınıfa çocuğunu kayıt yaptırmak isteyen veliden 5 bin lira istedi. Kağıthane’de ise bir velinin, ilkokul 1’e gidecek olan çocuğunu kadrolu öğretmenin sınıfına kaydettirmek için okul yönetimine 5 bin lira ödediği öne sürüldü.

Okulun bulunduğu semte ve öğrenci yoğunluğuna göre değiştiği iddia edilen öğretmen tarifeleri, sendikaların paylaştığı bilgilere göre İstanbul’da en çok Esenyurt, Sultangazi ve Üsküdar gibi ilçelerde işliyor. Sendikaya gelen bir şikayete göre, Üsküdar’da yaşayan bir veli ilkokul kaydı için bin 700 lira istendiğini söylüyor. Zorunlu bağış ve öğretmen tarifeleri kadar semt dışındaki okullara da kayıt yaptırmak isteyen veliler yine kesenin ağzını açmak zorunda.
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