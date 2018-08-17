Samanyolu Haber /Gündem / Devlet harcamaya doyamadı /17 Ağustos 2018 12:34

Devlet harcamaya doyamadı

İlk yedi ayda kamu kurumlarının sadece temsil ve tanıtma gideri 84.5 milyon lirayı buldu. Kamu binalarına 605 milyon, araçlara 299.1 milyon lira kira ödendi.

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Devletin zirvesinden, hem özel sektöre hem de vatandaşa tasarruf çağrıları yapılsa da, 'itibardan tasarruf olmaz' yaklaşımının yönetimin her zerresine işlediği ortaya çıktı.



Kur şokuyla birlikte son günlerde sık sık gündeme getirilen “tasarruf” konusu bütçe rakamlarına yansımadı. Kiralanan binalar, düzenlenen toplantılar, temsil ve ağırlama giderleri yine devletin kasasından çıktı. Bu yılın ilk yedi ayında, kamu kurumlarının temsil ve tanıtma gideri 84 milyon 556 bin lirayı buldu.

Kamunun kiraladığı binalara aktarılan tutar, 605 milyon 33 bin lira olurken, kiralık araçlara da 299 milyon 160 bin lira ödendi. Milletvekillerinin sağlık giderleri yedi ayda 7 milyon 138 bin lira, ilaç giderleri ise 493 bin liraya yükseldi. Vekillere bu süre içinde ödenen maaş tutarları ise 119 milyon 959 bin lira oldu.

Maliye Bakanlığı'nın verilerinden yararlanarak Sözcü gazetesinin yaptığı belirlemeler şöyle:

TOPLANTI VE YEMEKLER: Bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsil ve tanıtım giderleri, düzenledikleri toplantılar, yemekler, gönderilen çiçekler için harcanan tutar bu yıl temmuz ayına kadar geçen sürede 84 milyon 556 bin lirayı buldu.

YEDİ AYLIK KİRA: Kamu kuruluşlarının hizmet amaçlı ve kiralık olarak kullandığı binaların ücretleri de el yakıyor. Bütçedeki hizmet binasının kira giderleri yedi ayda 605 milyon 33 bin lirayı buldu.

KİRALIK ARAÇ: Satın alınan makam araçlarından ayrı olarak kamunun kiraladığı araçlara da aynı süre içinde bütçeden aktarılan tutar 299 milyon 160 bin lira oldu.

VEKİL MASRAFI: Temmuz ayına kadar geçen sürede bütçeden milletvekillerine 119 milyon 959 bin lira maaş ödemesi yapıldı. Vekillerin tedavi masrafları bu sürede 7 milyon 138, ilaç giderleri ise 493 bin lirayı buldu. Milletvekillerinin yedi aylık maliyeti 127 milyon 590 bin lira oldu.


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