Samanyolu Haber /Gündem / Devlet, Bir Valiye 175 bin lira limitli kredi katı vermiş... /04 Kasım 2017 10:12

Devlet, Bir Valiye 175 bin lira limitli kredi katı vermiş...

Giresun İl Özel İdaresi, 100 bin lira harcama, 75 bin lira da nakit avans limitli kredi kartı çıkarıp, Giresun Valisi’ne verdiVali de Ziraat Bankası'na ait kredi kartıyla harcama yapıp, “temsil-ağırlama” gideri olarak gösterdi. Sayıştay bu uygulamayı yasalara aykırı buldu.

SHABER3.COM

Sayıştay raporunun hazırlandığı 2016 yılında Giresun'da vali olarak Hasan Karahan görev yapıyordu

“ACİL İHTİYAÇ İÇİN VERİLDİ”

Sayıştay'ın itirazı üzerine Giresun İl Özel İdaresi kredi kartıyla ilgili savunma yaptı ve “Sayın valimizin, acil olarak yapması gereken ve öngörülmeyen harcamalarında kullanılmak üzere kredi kartı alınmış ve kullanımına sunulmuştur. Harcamalara ilişkin fişler geldiği zaman karta ödeme yapılmaktadır” açıklamasını gönderdi. Sayıştay ise “Üst yöneticinin acil ihtiyaç durumunda kullanması gerekçesiyle kredi kartı ile ödemede bulunulmasının yasal dayanağı yoktur'' dedi.“

MEVZUATA AYKIRI”

Sayıştay raporunda, kredi kartıyla ilgili şu tespit yapıldı: “Giresun İl Özel İdaresi'nde ‘Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri' tertibinden bazı giderler yapılmakta, Giresun İl Özel İdaresi adına düzenlenen 4698*****5176 no'lu kart ile banka tarafından hak sahibi alacaklıya ödenmektedir. Yürürlükteki mevzuatta bu türden bir ödeme yöntemine izin veren bir hüküm bulunmamaktadır.”Kaynak: Vali beye 175 bin liralık kredi kartı 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Devlet, Bir Valiye 175 bin lira limitli kredi katı vermiş... Sonraki Haber >>

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:05:35