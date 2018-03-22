Samanyolu Haber
Devlet Başkanı, yolsuzluk skandalı sebebiyle istifa etti
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Devlet Başkanı, yolsuzluk skandalı sebebiyle istifa etti
/
22 Mart 2018 00:05
Devlet Başkanı, yolsuzluk skandalı sebebiyle istifa etti
Peru Devlet Başkanı, yolsuzluk skandalı sebebiyle istifa etti.
SHABER3.COM
Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski ortaya çıkan yolsuzluklar sebebiyle istifa etti.
Kuczynski'nin seçimlerde oy satın aldığı öne sürülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Devlet Başkanı, yolsuzluk skandalı sebebiyle istifa etti
Sonraki Haber >>
ABD'den Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım gibi bir karar...
ABD, Türkiye dâhil beş ülkeden ithal edilecek karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine anti-damping...
Son hakim atamalarının 2019 seçimleri ile ilgisi var
Saray'da yapılan kura töreni ile yapılan hakim ve savcı atamları ile ilgili tartışmalar sürerken,...
KHK zulmü sürüyor: Emeklilik ikramiyesi gasp edildi
Hekimlik görevinden Kanun Hükmünde Kararname ile uzaklaştırılan Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü...
Dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!
ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı
Alman basınına göre Erdoğan'ın anlayabileceği tek dil Türkiyesiz NATO
Afrin harekâtının yankıları ve AİHM’in gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkındaki kararı,...
Aydın Doğan, genel yayın yönetmenlerine 'Artık dayanacak gücüm kalmadı' demiş...
Doğan Grubunun satışından sona grup içinden haberler gelmeye devam ediyor...
Kanada Parlementosundan Türkiye'ye ağır insan hakları eleştirisi
Türkiye’de yasanan insan hakları ihlallerine Kanada’lı parlamenterler duyarsız kalmadı. Kanada...
3. Havaalanı metro ihalesi sessiz sedasız yandaşa gitti
“3. havalimanına bağlanan iki metro hattın toplam yatırım bedelinin 7.9 milyar TL olduğunu ve...
Dünya tepkili... Avrupa Parlamentosu Zuckerberg'i ifadeye çağırdı
İngiltere ve Avrupa Parlamentosu, 50 milyon kullanıcının kişisel verilerinin ABD başkanlık seçimlerini...
Tweet
Almanya suikast iddialarına karşı alarmda
Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı
15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...
28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...
AB'den anti demokratik yönetimlere fren...
Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!
AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi
Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük
Enes Kanter hakkında dava açıldı
Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Alman basınına göre Erdoğan'ın anlayabileceği tek dil Türkiyesiz NATO
'Mahkemenin Altan'a müebbet cezasını yeniden değerlendirme yetkisi var'
Regaip Kandili ne zaman ?
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
23:55:35