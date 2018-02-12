Samanyolu Haber /Ekonomi / Devlet bankalarında maaşlar uçtu: Üst yöneticiye aylık 184 bin TL ödeme /12 Şubat 2018 15:33

Devlet bankalarında maaşlar uçtu: Üst yöneticiye aylık 184 bin TL ödeme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kamu bankalarının faizden gelen kazancı 2016 yılında bütün özel bankaları geride bıraktı. Kamu bankalarındaki bu artış yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına ve huzur haklarına da bonus etkisi yaptı.

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Ziraat Bankası üst düzey yönetiminin son üç yılda bankadan aldığı maaş ve bonus ödemeleri 103 milyon lirayı aştı. Aynı dönemde Halk Bank üst düzey yöneticileri 64 milyon lira, Vakıfbank yöneticileri ise 69 milyon lira maaş ve bonus geliri kazandı.

Üç kamu bankası arasında en bariz artış Ziraat Bankası’nda yaşandı. 2006- 2016 döneminde, Hazine’ye ait devlet işletmesi olan Ziraat Bankası’nda üst düzey yönetime ödenen para 11,5 kat arttı. Yöneticilerine ödenen toplam maaş ve faydaların tutarı 2006 yılında 3.9 milyon TL iken bu rakam 2016 itibariyla 44.2 milyon TL’ye fırladı.

Ziraat Bankası’nın üst düzey yöneticileri 2006 yılında aylık ortalama 16 bin TL maaş alırken 2016 yılında aylık ortalama maaşları 184 bin liraya ulaştı. Vakıfbank yönetimi ise 2016’nın sadece ilk 6 ayında 13 milyon lira maaş ve benzeri faydalar sağladı.

İşte bankalarla ilgili bazı istatistik rakamlar;




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