Samanyolu Haber /Gündem / Devlet bankalarında bir şey oluyor...Bir ucuz döviz skandalı daha Önce Halkbank şimdi Vakıf Katılım /10 Eylül 2018 08:33

Devlet bankalarında bir şey oluyor...Bir ucuz döviz skandalı daha Önce Halkbank şimdi Vakıf Katılım

Geçtiğimiz hafta Halkbank’tan düşük kurdan döviz satışının benzeri bu gece Vakıf Katılım Bankası’nda yaşandı. Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamada ' Kurlarımıza yönelik siber saldırı düzenlendi 'denildi

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 Gelişmeyi, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

Vakıf Katılım Bankası’nın internet sitesinde düşük kur bilgisinin yer aldığını paylaşan Yarkadaş, “Dikkat: Vakıf Katılım Bankası’nın kurlarında bir gariplik yok mu? Yeni bir HALKBANK vakası daha yaşanıyor sanırım… Uzman arkadaşların dikkatine…” ifadesini kullandı.


 


Skandalın sosyal medyaya yansımasının ardından bankanın internet sitesine erişim kesildi.



BANKADAN AÇIKLAMA
Vakıf Katılım Bankası’ndan yapılan ilk açklamda, herhangi bir satış işlemi olmadığı ileri sürüldü. Sitede alt yapı çalışmasının devam ettiği belirtildi.
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