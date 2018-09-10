Devlet bankalarında bir şey oluyor...Bir ucuz döviz skandalı daha Önce Halkbank şimdi Vakıf Katılım

Gelişmeyi, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından duyurdu.





Vakıf Katılım Bankası’nın internet sitesinde düşük kur bilgisinin yer aldığını paylaşan Yarkadaş, “Dikkat: Vakıf Katılım Bankası’nın kurlarında bir gariplik yok mu? Yeni bir HALKBANK vakası daha yaşanıyor sanırım… Uzman arkadaşların dikkatine…” ifadesini kullandı.

















Skandalın sosyal medyaya yansımasının ardından bankanın internet sitesine erişim kesildi.













BANKADAN AÇIKLAMA

Vakıf Katılım Bankası’ndan yapılan ilk açklamda, herhangi bir satış işlemi olmadığı ileri sürüldü. Sitede alt yapı çalışmasının devam ettiği belirtildi.