"Devlet Bahçeli'den tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam"

Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi ve yazarı Ahmet Takan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiğini yazdı. Bahçeli'nin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını teklif ettiğini belirten Takan, "bu teklifin ardında Selahattin Demirtaş'a ve HDP'ye çakılan selam var, "size yapılanın aynısını onlara da yaparız" mesajıyla. Devlet Bahçeli bu teklifi getirirken iktidar ortaklığının gereği, raketlik yaptı." diye yazdı.





Ahmet Takan'ın, Yeniçağ gazetesinde yayımlanan "Bahçeli, Demirtaş'a selam gönderdi..." başlıklı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:





"Bebek katili Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürüldükten sonra okutulan mektubun perde arkasında ne olabilir?.. Önce hatırlatmakta fayda var... 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda gerçekleşen anayasa değişikliğine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçit vermişti. Kılıçdaroğlu, kürsü dokunulmazlığı dışında, dokunulmazlıkların kaldırılmasının parti programında bulunduğunu söyleyerek değişikliklerin Meclis'te kolayca yapılaması sağlamıştı.









İşte o tarihten sonra, HDP, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere tutuklamalardan dolayı hep Kılıçdaroğlu ve CHP'yi suçladı, hedef tahtasından hiç indirmedi. Selahattin Demirtaş, hapishaneden kaleme aldığı bir yazısında CHP'yi eleştirdi: "ana muhalefet partisi, Meclis'te dokunulmazlıklarımızın kaldırılarak tutuklanmamıza evet dememiş olsaydı, tarih başka bir çizgide olacaktı" demişti.





İstanbul seçimlerinin iptal edildiği, Öcalan'ın mektubunun okunduğu kara Pazartesi'nin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında YSK üyelerini oldukça sert bir dille eleştirmişti. Grup toplantılarını Salı günü sabah saatlerinde yapan Devlet Bahçeli ise bir gün erteleme ile kutsal metini (!) okumayı Çarşamba gününe bırakmıştı. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması teklif etmişti. R.Erdoğan'ın da destek vermesi ile tartışmalar devam ediyor. Öcalan'ın mektubuna Suriye ölçeğinde bakılması gerektiğini yazdığımda okurlarımızdan "hiç mi iç siyasetle ilgisi yok" diye sorular aldım. Tornadan geçirilen o mektubun sadece satır aralarını değil perde arkasını da bilmek lazım;









"Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılsın" teklifinin ardında Selahattin Demirtaş'a ve HDP'ye çakılan selam var, "size yapılanın aynısını onlara da yaparız" mesajıyla. Devlet Bahçeli bu teklifi getirirken iktidar ortaklığının gereği, raketlik yaptı. Yani, teklifin asıl sahibi AKP, masada oyuna sokan Devlet Bahçeli. "Ya nasıl olur böyle bir şey?"... Seçim kampanyası boyunca karşındakileri "PKK"lı, "terörist", "PKK işbirlikçileri" diye suçladıktan sonra HDP'ye ve Öcalan'a selam çakmak için milliyetçi görünümlü bir partiyi kullanmaktan daha büyük kurnazlık olabilir mi?.. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması tartışmalarına bir de bu açıdan bakın. Adamın her konuştuğunda tazminat davaları açılırken ve bir dünya para ödemeye mahkum edilirken ve bu yol hala geçerli iken, sizce neden dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor?.. İşin sırrı İmralı'da!.."