Samanyolu Haber /Gündem / Devlet Bahçeli'den sonra Eski MİT’çi de devrede /01 Haziran 2018 16:10

Devlet Bahçeli'den sonra Eski MİT’çi de devrede

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın dahil olduğu bazı isimler için af düzenlemesi getirilmesine yönelik çağrısı üzerinden tartışmalar devam ederken MHP liderinin Çakıcı’yı ziyaretinin ardından eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç da bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Bahçeli, 24 Haziran’a sayılı günler kala Çakıcı için af talebini yinelemeye devam ederken “Alaattin Bey’in bir yönüyle vatan millet için verdiği mücadeleler var. Bilen bilir. Devleti yönetenler de bilir başkaları da bilir” ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli’ “ülküdaşım, vatan sevdalısı” diyerek tanımlıyor Alaattin Çakıcı’yı…

Cumhuriyet’in haberine göre eski MİT’çi Ataç’ın ziyaretini Çakıcı’nın “basın danışmanı” olarak bilenen Ferhat Aydoğan duyurdu.

Aydoğan, savcılığın özel izni ile gerçekleştiğini belirtiyor ziyaretin ve Ataç’a “Çakıcı’nın yakın dostu” Ali Kaymaz ve avukatı Can Sevinç’in de eşlik ettiğini ifade ediyor. 

1990’lı yıllarda adı birçok karanlık olaya karışan Ataç, Çakıcı’ya yakınlığı ile bilinen bir isim. Ataç, 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili dava kapsamında MİT Müsteşarlığı Teftiş Kurulu’na verdiği ifadesinde Çakıcı’nın yurt dışında birçok MİT operasyonunda kullanıldığını kaydetmişti
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