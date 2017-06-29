Devlet Bahçeli Ülkücüler sevdiği isme dava açtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü kesimin en yakından tanıdığı siyasi şarkıların yazarı olan ve Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin'e dava açtı.





Dava gerekçesi olarak Ozan Arif'in son şiiri gösterildi.





Daha sonra KRT TV'de "Haber Merkezi" programında Çağlar Cilara’ya telefonla konuk olan Ozan Arif, şunları söyledi:





“Ben bir şerefsiz elbisesi diktim. Bu elbiseyi birileri kendisine yakıştırıyorsa, söyleyecek sözüm olmaz. Yazdığım her satırın arkasındayım. Bunun bu derece birileri tarafından mahkemeye taşınmasını da manidar buluyorum. İddia edenler, iddialarını ispatlamakla mükellefler. 'Şerefsiz' dediğimi ona ait olduğunu ispat ederlerse, şeriatın kestiği parmak acımaz."



