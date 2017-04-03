Devlet Bahçeli 15 Temmuz gecesi ne yaptı? İşte kulisleri karıştıran iddia...

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün’ün '15 Temmuz Sırları' kitabında darbe girişimine ilişkin bazı iddialar ortaya atılıyor. Kitapta yer alan kritik iddialardan birisi de darbe gecesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Askere direnmeyin'' mesajı gönderdiği şeklinde.





Aygün iddialarını bugün Milliyet Gazetezi yazarı Mehmet Tezkan köşesine taşıdı.





Tezkan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:





Gazeteci Hakan Aygün 15 Temmuz’un Sırları kitabında önemli bir iddia ortaya attı..





Kitabında dedi ki: MHP Lideri Bahçeli 15 Temmuz darbesinin ilk saatlerinde teşkilatına askere karşı koymayın. Askere direnmeyin mesajı gönderdi..





Yani..





Darbeye hayır demedi..





Yani..





Kulağının üstüne yattı..





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Önemli iddia.. Hakan Aygün MHP’nin önemli isimlerine doğrulattığını söylüyor..





Bekledim..





Bahçeli yalanlar zannettim..





MHP Genel Merkezi reddeder diye düşündüm..





Kaç gün oldu çıt yok..





Bir kez de ben sorayım..





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Bahçeli 15 Temmuz ayaklanması sırasında..





Darbenin ilk saatlerinde..





Teşkilatına "askerlere karşı koymayın, direnmeyin" dedi mi demedi mi?



