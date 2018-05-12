Devlet Ankara'da kiracı kaldı!





Artı Gerçek'in haberine göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, “Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden 14/3/2018 tarihi itibarıyla temin edilen verilere göre Ankara'da 92 adedi sosyal hizmet kuruluşu (89 adedi ev tipi), 70 adedi sağlık kuruluşu, 5 adedi yurt binası olmak üzere toplam 236 adet hizmet binasının kiralık olarak kullanılmaktadır” açıklamasında bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde “Ankara’da 2018 yılı itibariyle kiralık olarak kullanılan kamu binaları ve bu binalar için ödenen kira miktarı"nın açıklanmasını istedi.CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin 15 yılda özelleştirme kapsamında yüzlerce taşınmazı sattığını belirterek, “Kurumları kiracılıktan kurtarmak olası iken halen kirada olunmasını anlamak olası değil. Yüzlerce arazi ve kullanılabilir konut satıldı, devlet kendi yerinde kiracı kaldı. Esasen bu kiralık yerlerin tek tek irdelenip incelenmesi gerekir, kendine ait mülkü bırakıp kiraya çıkanlar, kira ücretleri ve kira nedenleri tek tek ele alındığında neden kiracı kalındı daha iyi anlaşılır” dedi.