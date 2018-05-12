Samanyolu Haber /Ekonomi / Devlet Ankara'da kiracı kaldı! /12 Mayıs 2018 13:10

Devlet Ankara'da kiracı kaldı!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kuruluşlarının hizmet amaçlı kiralık olarak kullandığı binaları, Maliye Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Önergeye yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara’da kamu kurumlarının 236 adet hizmet binasını kiralık olarak kullandığını açıkladı.

SHABER3.COM

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde “Ankara’da 2018 yılı itibariyle kiralık olarak kullanılan kamu binaları ve bu binalar için ödenen kira miktarı"nın açıklanmasını istedi.

Artı Gerçek'in haberine göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, “Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden 14/3/2018 tarihi itibarıyla temin edilen verilere göre Ankara'da 92 adedi sosyal hizmet kuruluşu (89 adedi ev tipi), 70 adedi sağlık kuruluşu, 5 adedi yurt binası olmak üzere toplam 236 adet hizmet binasının kiralık olarak kullanılmaktadır” açıklamasında bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin 15 yılda özelleştirme kapsamında yüzlerce taşınmazı sattığını belirterek, “Kurumları kiracılıktan kurtarmak olası iken halen kirada olunmasını anlamak olası değil. Yüzlerce arazi ve kullanılabilir konut satıldı, devlet kendi yerinde kiracı kaldı. Esasen bu kiralık yerlerin tek tek irdelenip incelenmesi gerekir, kendine ait mülkü bırakıp kiraya çıkanlar, kira ücretleri ve kira nedenleri tek tek ele alındığında neden kiracı kalındı daha iyi anlaşılır” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Devlet Ankara'da kiracı kaldı! Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:42