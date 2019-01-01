Devlet 65 km'lik yol için bir servet ödeyecek!

1 Ocak tarihli yazısında, Toker, 65 kilometrelik Aydın-Kuyucak yolu için, üstlenici müteahhide tam 91.2 milyon euro garanti verildiğini duyurdu.







AKP'nin, Aydın-Kuyucak Otoyolu için 12 milyon 775 bin araç garantisi verdiğini, Kuyucak-Denizli Otoyolu için ise yıllık 11 milyon 680 bin araç geçiş garantisi öngördüğüne değinen Toker, yazısını şöyle sürdürdü:





"Aydın-Kuyucak (Garantiye esas uzunluk 65 km) için çift yönde 35 bin otomobil eşdeğer gün. Yani yıllık 12 milyon 775 bin adet otomobil. 2. Kesim: Kuyucak-Denizli (garantiye esas uzunluk 85 km.) için 32 bin otomobil eşdeğer/gün. Yani yıllık 11 milyon 680 bin. Devletin şirkete verdiği araç garantilerinin parasal karşılığı için de ayrı ve özel bir formül var. Karayolları'nın bu proje için hazırladığı sözleşmeye göre garantiye esas olacak geçiş ücreti, ihaleye konu uzunluk ile tavan ücretin çarpımıyla bulunuyor.





Çıkan sonucu yıllık araç sayısıyla çarptığınızda da garanti tutarı çıkıyor. Sonuç ve özet olarak KGM, Aydın-Denizli Otoyolu'nda 1. kesim için 41 milyon 518 bin, ikinci kesim için ise 49 milyon 640 bin Euro olmak üzere yıllık toplam 91 milyon 158 bin Euro garanti ediyor sevgili okurlar. Dikkatinizi çekmek istediğim son ayrıntı ise bu ihalenin birkaç kez ertelenip iptal edilmiş olması. KGM, bu son ihalede müteahhit firma ortaklığıyla sözleşmeyi imzalasa da imzalamasa da bu rakamlar ve formülün önceden belirlenmiş olduğunu da öğrendim."