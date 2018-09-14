Samanyolu Haber /Dünya / Dev kasırga ABD'ye ulaştı /14 Eylül 2018 21:56

Dev kasırga ABD'ye ulaştı

Florence Kasırgası, saatteki hızı 150 kilometreyi bulan rüzgar, yoğun yağış ve ‘felaket’ düzeyinde sel uyarılarıyla birlikte Kuzey Carolina'ya ulaştı.

SHABER3.COM

ABD'nin günlerdir tedirginlikle beklediği Florence Kasırgası, Kuzey Carolina'daki Wrightville Beach'e ulaştı.
Daha önce ulaşan kasırga bulutlarının dış çeperleri kıyı bölgelerinin suyla kaplanmasına neden oldu. New Bern kentinde de kasırganın yol açtığı su baskınları sebebiyle 200 kişi kurtarılırken 150 kişi mahsur kaldı.

500 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Afet Yönetim Merkezi'ne göre kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kaldı, 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti.

Ulusal Hava Durumu Hizmetleri Merkezi uzmanı Brandon Locklear'a göre Kuzey Carolina'ya, normalde 8 ayda alacağı yağmur 2 ya da 3 gün içinde düşecek.

170 MİLYAR DOLARLIK HASAR

Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD'nin doğu yakasındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1.7 milyon kişi için tahliye emri verilmişti.

Toplamda 10 milyon kişiyi etkileyebileceği söylenen kasırganın 170 milyar dolarlık hasara yol açabileceği tahmin ediliyor.
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