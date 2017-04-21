Dev firmanın icra ihalesinde silahlar konuştu!

Dev fabrikanın icra ihalesinde silahlar konuştu





Türkiye ısıtıcı pazaranın yüzde 85'ini elinde bulunduran UFO üç yıl önce mali darboğaza girdi. Şirkete yönelik hacizler artarken, üretim durdu. Dün deDev fabrikanın icra ihalesinde silahlar konuştu

UFO'nun 28 milyon TL muhammen bedel biçilen UFO'nun iki fabrikası için icra ihalesi vardı. İhaleyi Büyükçekmece İcra Müdürlüğü düzenledi.





Söz konusu icra ihalesi, alacaklı bir bankanın talebi sonrası düzenlendi. Büyükçekmece Adliyesi'nin karşısında kurulu bulunan mezat salonunda yapılan ihaleden önce ortalık karıştı.





İHALE KATILIMCILARA ARASINDA TARTIŞMA





Edinilen bilgilere göre, ihaleye katılmak isteyen kişi veya firmaları temsilen gelen kişiler arasında yaşanan tartışma giderek alevlendi.





Saat 15:00 sıralarında ise mezat salonun içinde iki el silah sesi duyuldu. Olay yerinde bulunan kişilerden birinin verdiği bilgiye göre, silahı kullanan kişi rastgele ateş açtı.





BİRİ AVUKAT İKİ KİŞİ YARALANDI





Açılan ateş sonrası mezat salonunda bulunan bir avukat yaralandı. Mezat salonun yakınında geçen başka bir kişi de topuğundan yaralandı.





Çok sayıda alacaklının icra takibi başlattığı UFO'nun toplam 100 milyon doları bulan bir borcunun olduğu ifade ediliyor.





Hürriyet







