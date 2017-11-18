Samanyolu Haber /Teknoloji / Dev astreoid geliyor! Meteor yağmuru yaşanacak… /18 Kasım 2017 10:18

Dev astreoid geliyor! Meteor yağmuru yaşanacak…

Önümüzdeki ay gezegenimiz son yılların en önemli asteroid geçişlerinden birine sahne olacak. Dev bir asteroid dakika dakika Dünya'ya doğru yaklaşıyor, dev asteroid Dünya'nın yanından geçtiği günlerde meteor yağmurları yaşanacak.

Dev astreoid geliyor! Meteor yağmuru yaşanacak…

Dünya’nın çok yakınında dev bir asteroid geçecek. Dünya’nın 10 milyon kilometre uzağından geçecek olan gök taşı 5 kilometre büyüklüğünde ve 17 Aralık tarihinde Dünya’nın yanından geçmesi bekleniyor. Dev asteroidin gezegenimiz yaklaşmasın Geminid meteor yağmuru eşlik edecek.

“METEOR YAĞMURLARININ KRALI” GELİYOR

‘Meteor yağmurlarının kralı’ olarak bilinen ‘Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru’ 13-14 Aralık'ta çıplak gözle izlenebilecek. Bilim insanlarının görüşüne göre, Phaethon eskiden çok daha büyüktü ama defalarca Güneşe yaklaşması yüzünden parçalandı.

HİÇBİR TEHDİT İÇERMİYOR

Astronomlar, 17 Aralık’ta gezegenimizin yanından geçecek olan asteroidin gezegenimiz için hiçbir tehdit taşımadığını belirtiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dev astreoid geliyor! Meteor yağmuru yaşanacak… Sonraki Haber >>

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:10:15