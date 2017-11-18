Dev astreoid geliyor! Meteor yağmuru yaşanacak…

Dünya’nın çok yakınında dev bir asteroid geçecek. Dünya’nın 10 milyon kilometre uzağından geçecek olan gök taşı 5 kilometre büyüklüğünde ve 17 Aralık tarihinde Dünya’nın yanından geçmesi bekleniyor. Dev asteroidin gezegenimiz yaklaşmasın Geminid meteor yağmuru eşlik edecek.







“METEOR YAĞMURLARININ KRALI” GELİYOR





‘Meteor yağmurlarının kralı’ olarak bilinen ‘Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru’ 13-14 Aralık'ta çıplak gözle izlenebilecek. Bilim insanlarının görüşüne göre, Phaethon eskiden çok daha büyüktü ama defalarca Güneşe yaklaşması yüzünden parçalandı.





HİÇBİR TEHDİT İÇERMİYOR





Astronomlar, 17 Aralık’ta gezegenimizin yanından geçecek olan asteroidin gezegenimiz için hiçbir tehdit taşımadığını belirtiyor.