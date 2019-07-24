Samanyolu Haber /Dünya / Deutsche Bank 3,15 milyar euro zarar etti /24 Temmuz 2019 14:39

Deutsche Bank 3,15 milyar euro zarar etti

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, ikinci çeyrekte 3,15 milyar euro zarar açıkladı. Zarara yeniden yapılandırmanın sebep olduğu belirtildi.

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Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yeniden yapılandırma maliyetinin etkili olmasından dolayı bu yılın ikinci çeyreğinde 3,15 milyar euro zarar açıkladı.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bu yılın ikinci çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 1,8 milyar euroluk beklentiye karşın 3,15 milyar euro zarar etti. Nisan-haziran döneminde oluşan zararda, 3,4 milyar euro tutarındaki yeniden yapılanma maliyeti etkili oldu.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 401 milyon euro kar açıklayan Deutsche Bank'ın, 2019'un ilk çeyreğindeki net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 201 milyon euro olarak gerçekleşmişti.

Deutsche Bank grubunun bu yılın ikinci çeyreğindeki net geliri ise 2018'in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 düşerek 6,2 milyar euro oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, yeniden yapılandırma stratejilerini uygulamak için önemli adımlar attıklarını belirterek, ikinci çeyrekte bankanın yeniden yapılandırma masraflarının önemli yer tuttuğunu kaydetti.

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Sewing, "Yeniden yapılandırma masrafları hariç tutulduğunda, banka kârlı olacaktı. Daha istikrarlı olan işletme gelirleri sabit kaldı ya da arttı. Bu, sağlam sermaye ve likidite pozisyonumuzla birleştiğinde bize büyüme için sağlam bir temel sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, bankanın hisseleri yüzde 4'ten fazla düşerek 6,81 euroya geriledi.

Deutsche Bank, 8 Temmuz'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu. Banka yönetimi, bu yılın ikinci çeyreğinde yeniden yapılandırma masrafından dolayı 2,8 milyar euro net zarar beklendiğini de açıklamıştı.

Banka, 2022'ye kadar yeniden yapılandırma maliyeti ve çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının 7,4 milyar euroya mal olmasını beklerken, gelecek yıl hissedarlarına temettü ödemesi yapmayacağını duyurmuştu. 
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