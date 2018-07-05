Destici'ye kötü haber... YSK itirazını reddetti...
AKP listelerinden milletvekili seçilen BBP Genel Bakanı Mustafa Destici, seçim listelerinde BBP’den seçime girdiğine dair bilgi olmadığı ve seçilme tutanağına AKP Milletvekili olarak kaydedildiğini gerekçe göstererek, YSK’ya itiraz etti. YSK, Destici’nin itirazını reddine karar verdi.
Destici, tutanakta yer alan ‘Bağlı olduğu partinin AK Parti olduğuna’ dair ifadenin BBP olarak değiştirilmesi için YSK’ya başvurdu. YSK, Destici’nin başvurunu reddederek ‘tutanakta isabetsizlik yoktur’ dedi.