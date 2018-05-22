Samanyolu Haber /Gündem / Destici sadece kendisinin garanti aday olmasını eleştiren BBP'lilere kızdı: Fitneciler /22 Mayıs 2018 23:04

Destici sadece kendisinin garanti aday olmasını eleştiren BBP'lilere kızdı: Fitneciler

AKP Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, akşam saatlerinde AKP Genel Merkezi'ne gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. Çıkışta açıklama yapan Destici, "ittifakta çatlak" iddiasını yalanlayarak "Biz milletvekilliği pazarlığı yaparak bu ittifakın içinde yer almadık. Bu fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir” dedi.

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AKP Genel Merkezine saat 17.00 sıralarında gelen Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BBP’den 18 kişinin listede yer almasına rağmen sadece kendisinin garanti yerden aday gösterilmesi, diğerlerininse kolay kolay seçilemeyeceğinin ortaya çıkması üzerine Destici parti içinden ağır eleştirilere maruz kalmıştı. 
Görüşme sonrası sorulan soruyu yanıtlayan Destici, “Cumhur ittifakının içinde olmamızın sebebi asla bir milletvekilliği pazarlığı değil. Ülkemizin, devletimizin bekası için burada durduğumuzu ifade ettik ve bu inancımızı muhafaza ediyoruz. 24 Haziran’da da inanıyorum ki cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilecektir ve cumhur ittifakı meclis çoğunluğunu da elde edecektir. Sahada yaptırdığımız çalışmalarda da bunu açık ve net görüyoruz. Parti olarak 18 arkadaşımız AK Parti listelerinden milletvekili adayı oldular. Bugün de Cumhurbaşkanımıza şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ziyaretinde bulundum. O tür iddialar gerçeği yansıtmıyor. Biz milletvekilliği pazarlığı yaparak bu ittifakın içinde yer almadık. Bu fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir” dedi.
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