Destici idam için Meclis'e önerge verecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesini istediklerini belirterek, "BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" dedi.







CNN Türk'te yer alan habere göre, Destici, partisinin Bursa teşkilatının bir otelde düzenlediği istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile dün yine aynı yerde hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz ve bütün ölenleri rahmetle andığını söyledi.





İdam cezasının geri getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önüme gelirse imzalarım' dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" ifadesini kullandı.





Destici, iki grup için idam istediklerine değinerek, şöyle devam etti:





Nurcan Karakaya ve 11 bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kast eden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi bizzat kurşunu sıkıp benim, askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Anayasayı değiştirecek sayımız yok diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu.