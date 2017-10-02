'Dertleri beni kurtarmak değildi, siyasi şov yaptılar'

Olgun, sitenin yöneticisi olmadığı halde avukatlar tarafından bilinçli olarak öyle gösterilmeye çalışıldığını belirterek, "kendi adamlarını kurtarmak için bizi yaktılar" dedi. Son bir buçuk aydır avukatları görmeyi reddettiğini ifade eden Olgun, "Beni avukatlar değil, kendi yazdığım dilekçeler çıkardı, zaten son 1.5 ay avukatları görmeyi reddettim. Tam 120 tane dilekçe yazdım. Eğer samimi bir şekilde gerçekleri anlatırsanız sonuç alıyorsunuz” diye konuştu.





Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Bu açıklamalar sizi çok şaşırtacak" başlıklı yazısında bir süre önce tahliye olan Sözcü çalışanı Mediha Olgun ile yaptığı konuşmayı yazdı. İşte o yazının ilgili bölümü:





“Nasılsınız? Cezaevinde günler nasıl geçti? Sizin için gazeteniz ve arkadaşlarınızın gösterdiği çabayı görünce ne hissettiniz?” deyince önce çekingen, bir süre sonra ise içini dökme ihtiyacıyla başladı anlatmaya... “Başından itibaren benimle ilgili gazetenin avukatları yanlış bilgiler verdiler, dertleri bizi çıkarmak değil, siyasi şov yapmaktı’’ dedi. İtiraz dilekçesini kasıtlı bir şekilde doğru yazmadıklarını söyledi.







Video editörü ve sorumlu müdür olarak birçok haberden bilgisinin olmadığını, halbuki sitenin bütün haberlerinden haberdar olan, hatta o haberleri bizzat isteyen ve yaptıran 2 ismin olduğunu anlattı: Sitenin haber koordinatörü Yücel Arı ve yayın yönetmeni Mustafa Çetin. Ve bu iki ismi de ifadeye dahi çağıran olmamış. “Ben avukatlara defalarca ikisinin de gelip tanıklık yapmaları için çağrıda bulundum. 4 aydır her avukat görüşmesinde bunu yaptım. Kaç kez haber gönderdim. Bakın, onların tutuklanması gerektiğini filan söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın, sadece zahmet edip yönettikleri siteyle ilgili bir dava varken gelmediler. Bunca zaman o kadar gürültü kopardılar, güya bizim tutukluluğumuza itiraz ettiler, şayet samimi idiyseler savcıya gidip ‘Bu kadının bu haberlerden haberi yok, talimatı veren, yaptıran biziz ama bunlar zaten suç değil’ demeleri gerekmez miydi? Yapmadılar.”





‘AVUKATLAR KENDİ ADAMLARINI KURTARMAK İÇİN BİZİ YAKTILAR’





“Onca zaman bir kez çocuğumu arayıp teselli bile etmediler. Ama oğlum aramış, ‘Neden annemi yayın yönetmeni gibi gösteriyorsunuz?’ demiş, ‘Öyle yapmak zorundayız’ diye karşılık vermişler. Avukatlar da kendi adamlarını kurtarmak için bizi yaktılar.”





‘GÖKMEN ULU DA ONLAR YÜZÜNDEN İÇERİDE’





“Gökmen hâlâ onlar yüzünden içeride. Bu işlerle hiç ilgisi yoktur. O gün ‘O haberi yap’ demişler, yapmış. Başlığı atan, haberin nasıl verileceğine karar veren o değil ki... Ben o haberin suç olduğunu söylemiyorum ama o şekilde verilmesini de doğru bulmuyorum. ‘Cumhurbaşkanı’nı Sözcü buldu’ Cumhurbaşkanı kaçak mı ki? Suçlu mu ki?”

