Samanyolu Haber /Gündem / 'Dersim' kararına mahkemeden engel /24 Mayıs 2019 21:16

'Dersim' kararına mahkemeden engel

Tunceli Belediyesi oy çokluğuyla 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar vermişti.Belediye tarafından alınan karar, uygulanamadan valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

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7 Mayıs'ta Tunceli Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda, belediye hizmet binasındaki "Tunceli Belediyesi" tabelası yerine "Dersim Belediyesi" yazdırılması kararı alındı. 

Meclis kararının Tunceli Valiliği'ne gönderilmesi üzerine aynı gün valilik, kararın hukuka ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Erzincan İdare Mahkemesi’ne gönderilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

İHA'nın haberine göre başvuru Erzincan İdare Mahkemesi'ne ulaşınca mahkeme, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 

Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır. Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusunu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun'un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliği ile karar verildi."
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